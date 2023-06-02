Для чего матерые кулинары добавляют вино в суп: раскрываем секрет самого вкусного первого блюда

Опытные кулинары знают, что сухое белое вино прекрасно сочетается с первыми блюдами. Причем, его можно туда добавлять. И суп станет только лучше. Всего 2-3 чайные ложечки, введенные в бульон, изменят его вкус к лучшему.
Вино идеально нейтрализует соль. Так что, если вы вдруг пересолите ваш суп, знает - выход из ситуации очень простой. Добавляете немного вина, и вкус заметно преобразится.
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Кстати, нейтрализовать соль поможет лимонный сок и яблочный уксус. Или того, или другого достаточно в количества 2-3 чайные ложки на стандартную кастрюлю.
По материалам belnovosti.by.