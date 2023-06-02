Удастся спасти каждый кочан: садоводы назвали действенное средство против гусениц и слизней на капусте

Опытные огородники объяснили, как бороться с гусеницами и прочими насекомыми на капусте.

Чтобы вредители не съели весь урожай капусты, нужно сделать отпугивающий состав на основе шелухи лука и чеснока.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Нужно взять килограмм чесночных перьев или десять головок овоща. И еще нужно добавить два-три килограмма луковой шелухи.

Если использовать головки чеснока, их нужно размять до сока. После лук и чеснок отправляют в ведро, куда наливают десять литров горячей воды. Средству дают настояться около суток, а потом жидкость процеживают и опрыскивают капусту в вечернее время. Об этом рассказали в belnovosti.by.