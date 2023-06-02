Когда нужно окучивать картофельные кусты, чтобы получить солидный урожай — не ошибитесь

Некоторые дачники окучивают картошку один раз за весь сезон. И это большое упущение. Так как для правильного развития эту культуру следует обрабатывать тяпкой дважды за лето.

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В первый раз кусты необходимо окучивать в начале июня: сразу после появления всходов растения. А во второй раз тяпку нужно расчехлять незадолго до наступления периода цветения.

Не забывайте о том, что эта процедура напрямую влияет на урожайность картофеля. Ведь от прикрытой землей части стебля отрастают дополнительные клубни.

Источник: belnovosti.by