Лунный гороскоп: какие беды придут 3 и 4 июня

Стало известно, какие серьезные неприятности могут возникнуть у россиян 3–4 июня.
Астролог Елена Мун сделала предупреждение для всех знаков. Эксперт считает, что в полнолуние возникнет эмоциональное напряжение. Также не исключаются проблемы с коммуникацией и концентрацией внимания. Поэтому всем знакам стоит быть осторожнее.
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Но будут и положительные моменты.
«Хороший период для деловой активности, решения рабочих вопросов в коллективе, с начальством. Возможны денежные поступления, вознаграждения за труд», — отметила астролог позитивные моменты этого периода в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астролог рассказала, как с помощью натальной карты найти свое предназначение.