Лунный гороскоп: какие беды придут 3 и 4 июня

Стало известно, какие серьезные неприятности могут возникнуть у россиян 3–4 июня.

Астролог Елена Мун сделала предупреждение для всех знаков. Эксперт считает, что в полнолуние возникнет эмоциональное напряжение. Также не исключаются проблемы с коммуникацией и концентрацией внимания. Поэтому всем знакам стоит быть осторожнее.

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Но будут и положительные моменты.