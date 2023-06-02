Лунный гороскоп: какие беды придут 3 и 4 июня

Луна. Фото: Global Look Press 

Астролог предупредила все знаки.

Стало известно, какие серьезные неприятности могут возникнуть у россиян 3–4 июня.

Астролог Елена Мун сделала предупреждение для всех знаков. Эксперт считает, что в полнолуние возникнет эмоциональное напряжение. Также не исключаются проблемы с коммуникацией и концентрацией внимания. Поэтому всем знакам стоит быть осторожнее.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Но будут и положительные моменты. 

«Хороший период для деловой активности, решения рабочих вопросов в коллективе, с начальством. Возможны денежные поступления, вознаграждения за труд», — отметила астролог позитивные моменты этого периода в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее астролог рассказала, как с помощью натальной карты найти свое предназначение.

Читайте также