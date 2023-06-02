Как приготовить котлеты из магазина, чтобы они получились не хуже домашних — хитрые советы

Если вы считаете, что котлеты из магазина не могут быть вкусными, значит, вы не умеете правильно их готовить. Чтобы блюдо из супермаркета преобразилось, нужно соблюдать некоторые правила.

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Во-первых, добавьте панировочные сухари. Обычно они уже есть в составе полуфабриката. Но, как правило, их всегда недостаточно.

Во-вторых, насыпьте специй. Их можно смешать с панировкой.

В-третьих, долго жарить замороженные котлеты противопоказано. Их нужно подрумянить с каждой стороны и довести до готовности методом тушения. Для этого убавьте огонь и добавьте в сковороду небольшое количество воды.

Следуйте этим простым советам, и ваши гости никогда не догадаются о том, что едят магазинное блюдо.

Источник: ogorod.video