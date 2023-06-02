Таких цифр раньше никто не озвучивал: каким будет курс доллара к середине июня — аналитики заявляют уже открыто

Купюры номиналом в десять долларов. Фото: Global Look Press

Финансисты спрогнозировали очередное повышение курса рубля.

На торгах в эту пятницу, 2 июня, рубль понижался в стоимости по отношению к мировым валютам — евро, доллару и юаню, несмотря на то что стоимость нефти росла.

Аналитики утверждают, что рубль падает перед выходными на фоне ожиданий, что ближайшие два дня могут принести какие-либо неожиданные события.

Что касается прогнозов на ближайшее время, то финансисты называют цифры, которые ранее не озвучивали.

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Курс доллара будет колебаться в диапазоне 80–81,83 рубля, считают аналитики. И это — при хорошем раскладе. Если же будут новые санкции, то все будет выглядеть чуть хуже.

«Допускаем рост курса доллара выше уровня 81,95-82,00 рубля. Полагаем, что на краткосрочном горизонте курс юаня может достичь 11,5–11,55 рубля», — отметил Александр Фетисов из Россельхозбанка.

По материалам 1prime.ru

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