Таких цифр раньше никто не озвучивал: каким будет курс доллара к середине июня — аналитики заявляют уже открыто

На торгах в эту пятницу, 2 июня, рубль понижался в стоимости по отношению к мировым валютам — евро, доллару и юаню, несмотря на то что стоимость нефти росла.
Аналитики утверждают, что рубль падает перед выходными на фоне ожиданий, что ближайшие два дня могут принести какие-либо неожиданные события.
Что касается прогнозов на ближайшее время, то финансисты называют цифры, которые ранее не озвучивали.
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Курс доллара будет колебаться в диапазоне 80–81,83 рубля, считают аналитики. И это — при хорошем раскладе. Если же будут новые санкции, то все будет выглядеть чуть хуже.
«Допускаем рост курса доллара выше уровня 81,95-82,00 рубля. Полагаем, что на краткосрочном горизонте курс юаня может достичь 11,5–11,55 рубля», — отметил Александр Фетисов из Россельхозбанка.
По материалам 1prime.ru