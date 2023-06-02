Не выбрасывайте клубничные «хвостики»: они пригодятся зимой — будете вспоминать лето

Экономные хозяйки стараются из всего извлечь максимальную пользу. У них не пропадают даже клубничные «хвостики». Ведь чашелистики можно использовать в качестве полезной и ароматной добавки в чай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы напиток получился ярким и ароматным, клубничные отходы необходимо как следует измять, затем накрыть влажным бинтом и дождаться их полного высыхания. После этого листочки нужно ссыпать в стеклянную банку или в тканевый мешочек и убрать до наступления холодов.

Конечно, вы можете пустить их в дело прямо сейчас, но поверьте, зимой такой чай будет гораздо нужнее. Возьмите на заварник всего одну ложку этой ароматной добавки, и вы мысленно перенесетесь из морозных будней в теплые июньские деньки.

Источник: belnovosti.by