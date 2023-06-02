Тем, кто успешно сдал ЕГЭ: государство выплатит по 30 тысяч рублей

Деньги. Фото: Global Look Press 

Такой подарок приготовили Омские власти.

Некоторым выпускникам школ после сдачи ЕГЭ могут выдать по 30 тысяч рублей.

Стало известно, что власти Омской области готовы поощрить выпускников школ. По словам министра образования региона Ивана Кротта, 240-249 баллов за три предмета суммарно станут основанием для сдавших ЕГЭ получить выплату в размере 30 тысяч рублей.

При этом выплату могут получить и выпускники из других регионов. Выплачивать награду в любом случае будут омские власти, сообщил MK.RU.

При этом само вознаграждение придет выпускникам только после первой сессии.

Напомним, ранее депутат предложил отменить домашнее задание у школьников.

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