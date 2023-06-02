Эти ошибки допускают почти все хозяйки: что нужно изменить на кухне

Эксперты рассказали, какие вещи на кухне хранятся неправильно у большинства из россиян.

Чтобы предметы быта служили дольше, нужно их бережно хранить.

К слову, не стоит складывать ножи вместе с вилками и ложками. Так ножи будут быстрее затупляться.

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Еще для хранения ножей не подойдет деревянная подставка. А вот магнитная лента на кухонном фартуке станет идеальной вещью, куда можно положить ножи.

Кастрюли и сковородки нужно разделять бумажными полотенцами, если складывать один предмет в другой. А лучше для них использовать полки с разделителями. Такие советы дали в belnovosti.by.