Чем протереть кран, чтобы на нем не оседал налет — будете реже убираться

Кран на кухне и в ванной комнате можно мыть хоть каждый день. Ведь на глянцевой хромированной поверхности видны абсолютно любые загрязнения. Именно поэтому важно не только удалить известковые и мыльные отложения, но и тщательно отполировать сантехнику.

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Хитрые хозяйки для этих целей используют пергаментную бумагу для запекания. Они протирают ею кран до тех пор, пока смеситель не станет абсолютно сухим.

Фокус в том, что эта бумага содержит воск и другие водоотталкивающие вещества, которые долгое время будут защищать кран от загрязнений.

Источник: belnovosti.by