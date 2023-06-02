Реальные цифры: аналитики узнали, как будет себя вести рубль в июне — самый трезвый прогноз

Решение проблемы госдолга США и завершение выборов в Турции — хороший фон для формирования курса валют. Между тем, при прогнозировании курса рубля аналитики считают важным учитывать внутренние процессы в экономике, а не внешние факторы, хотя и они, безусловно, оказывают свое влияние.
Финансисты рассказали, что окажет поддержку рублю в июне и не даст ему обвалиться. И это — самый трезвый взгляд и прогноз курса валют на ближайшее время.
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«Поддержку рублю должно оказать введение с 1 июня ежемесячного лимита в 1 миллиард долларов на покупку валюты на внутреннем рынке для расчетов по сделкам с иностранными компаниями — это ограничит спрос на валюту», — отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
По словам эксперта, в среднесрочной перспективе ожидается сохранение динамики курса около текущих уровней — в пределах 80 рублей за доллар.
По материалам 1prime.ru