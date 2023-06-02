Не скроет, а подчеркнет: что не стоит надевать женщинам, которые хотят похудеть

Платье. Фото: Global Look Press 

Стилист Ксения Болилая поделилась экспертным мнением.

Если женщина хочет скрыть проблемные зоны, ей точно не стоит надевать эти пять вещей.

Во-первых, не нужно выбирать короткие платья. В нарядах до колена или ниже ноги будут казаться длиннее, а вы стройнее.

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Во-вторых, обтягивающие варианты точно не подойдут желающим скрыть полноту.

В-третьих, вещи в горизонтальную полоску лучше заменить вариантами с вертикальными прямыми. Или лучше отдать предпочтение однотонным моделям.

В-четвертых, откажитесь от ярких цветов. Они визуально расширят фигуру.

В-пятых, не стоит надевать платья с объемом в области талии. Об этом рассказали в vnimanie.pro.

Напомним, ранее специалисты назвали три вещи, которые лучше не носить в женской сумочке.

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