Не скроет, а подчеркнет: что не стоит надевать женщинам, которые хотят похудеть

Если женщина хочет скрыть проблемные зоны, ей точно не стоит надевать эти пять вещей.

Во-первых, не нужно выбирать короткие платья. В нарядах до колена или ниже ноги будут казаться длиннее, а вы стройнее.

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Во-вторых, обтягивающие варианты точно не подойдут желающим скрыть полноту.

В-третьих, вещи в горизонтальную полоску лучше заменить вариантами с вертикальными прямыми. Или лучше отдать предпочтение однотонным моделям.