Как не ошибиться с выбором черешни в магазине — советы от Роскачества

Специалисты Роскачества рассказали о том, на что следует обращать внимание при выборе черешни на рынке или в супермаркете.

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По словам экспертов, в первую очередь нужно оценить цвет ягоды. Он должен быть равномерным и насыщенным. Если присутствуют пятна, то от покупки стоит воздержаться. Так как это говорит о том, что черешня дозревала в коробке, а не на ветках.

Второй момент, который нужно учитывать, — это состояние «хвостика». Если черешок выглядит сухим и имеет бурый окрас, то перед вами залежалый товар. Пользы от такой ягоды тоже будет не очень много. Поэтому лучше поискать источник витаминов в другом месте.

И, конечно, не стоит покупать помятую и потрескавшуюся ягоду. Так как вы ее не сможете хорошо промыть. А мыть черешню нужно обязательно. Но не всю сразу, а только то количество, которое вы планируете сразу съесть.

Источник: РИА Новости