«Время пришло»: депутат предложил отменить домашнее задание у школьников

Стало известно, что домашнее задание для российских школьников предложили отменить.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков уверен, что образование нуждается в новых законах.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит «домашку». Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», – процитировали эксперта ria.ru.

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