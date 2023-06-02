«Время пришло»: депутат предложил отменить домашнее задание у школьников

Школьники. Фото: Global Look Press 

Такому нововведению обрадуются не только учащиеся, но и родители с учителями.

Стало известно, что домашнее задание для российских школьников предложили отменить.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков уверен, что образование нуждается в новых законах.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит «домашку». Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», – процитировали эксперта ria.ru.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем», – добавил Даванков. 

Напомним, ранее специалист дала советы по подбору репетитора для школьников.

Читайте также