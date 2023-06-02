65 или 100 рублей за доллар: аналитики дали четкий прогноз по курсу рубля — что будет с валютой на самом деле

Изображение доллара. Фото: Global Look Press

Финансисты назвали конкретные цифры.

Рубль на торгах в эту пятницу, 2 июня, вновь перешел к снижению. Но, по словам аналитиков, говорить о том, что он рухнет в цене и будет торговаться 100 рублей за доллар, по крайней мере непрофессионально.

Но и ждать, что рубль перейдет в рост и доллар будет стоить 65 рублей, тоже не стоит. По словам финансистов, самый реальный курс в ближайшее время — в районе 80 рублей за доллар.

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«Мы полагаем, что в пятницу курс доллара вернется к снижению в направлении отметки 80 рублей, при дополнительной поддержке со стороны закрытия длинных позиций спекулянтами перед выходными», — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Финансист уверен, что внешний фон сейчас играет в пользу рубля.

По материалам 1prime.ru

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