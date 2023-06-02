65 или 100 рублей за доллар: аналитики дали четкий прогноз по курсу рубля — что будет с валютой на самом деле

Рубль на торгах в эту пятницу, 2 июня, вновь перешел к снижению. Но, по словам аналитиков, говорить о том, что он рухнет в цене и будет торговаться 100 рублей за доллар, по крайней мере непрофессионально.

Но и ждать, что рубль перейдет в рост и доллар будет стоить 65 рублей, тоже не стоит. По словам финансистов, самый реальный курс в ближайшее время — в районе 80 рублей за доллар.

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