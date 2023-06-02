Что нужно съесть и выпить, чтобы взбодриться: не кофе — мигом перестанете зевать

Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о том, что взбодриться можно не только с помощью кофе. Его вполне можно заменить зеленым чаем или какао. Так как эти напитки тоже вызовут прилив сил.

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Также, по словам специалиста, можно получить заряд энергии из продуктов с высоким содержанием углеводов. Если нужен моментальный результат, то стоит перекусить: сладостями, фруктами и сухофруктами. А если требуется не такой стремительный, но более продолжительный эффект, то в рацион нужно включить: овощи, хлеб из темных сортов муки и крупы.

Белковая пища тоже быстро восполнит запас сил. Для этих целей отлично подойдут: яйца, молочные продукты и орехи. А вот мясо, по заявлениям эксперта, быстрого всплеска энергии не обеспечит, так как этот продукт слишком долго переваривается.

Источник: iz.ru