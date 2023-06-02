«Самые холодные дни»: начало июня принесет заморозки в некоторые регионы России

Погода в июне не будет такой жаркой, как в мае. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.
Эксперт добавил, что россиян ждут заморозки в первом месяце лета. Похолодание продлится до конца этой недели и затронет жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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«Самые холодные дни в Санкт-Петербурге – 2 и 3 июня, днем максимальная температура будет всего +11…+13 градусов. Потом начнет постепенно теплеть. <…> Со второго июня заморозки возвращаются на территорию Ленинградской области и соседних областей. Они будут наблюдаться в ночные часы до 4 июня. Надеюсь, с 5 июня и ночные температуры станут немного выше», – отметил Колесов в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее синоптики рассказали о возможных летних катаклизмах.