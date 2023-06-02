«Самые холодные дни»: начало июня принесет заморозки в некоторые регионы России

Погода в июне не будет такой жаркой, как в мае. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Эксперт добавил, что россиян ждут заморозки в первом месяце лета. Похолодание продлится до конца этой недели и затронет жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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