Бьет — значит хочет много томатов: воспользуйтесь необычным способом ухода за растением

Опытные садоводы знают, что в «порке» помидоров нет ничего страшного. Более того, этот метод ухода за растением очень ценится.

Нужно слегка ударить томаты и при этом не повредить растение. Такие действия нужно проделывать с теми помидорами, что растут в теплице. Помидоры в открытом грунте подвергаются воздействию ветра. Поэтому дополнительно их не нужно встряхивать.

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«Бить» помидоры следует утром. Еще можно подрезать верхушки растения, чтобы оно могло без проблем укорениться. Об этом рассказали belnovosti.by.