Три вещи принесут беду: уберите их из сумочки

Женская сумочка хранит множество секретов. От некоторых из них лучше избавиться, чтобы не притянусь в свою жизнь неприятности.

Эксперты по эзотерике уверены, что эти три вещицы в сумке каждой женщины не предвещают ничего хорошего.

Во-первых, речь идет о мусоре. Помимо эстетической составляющей, чистота и порядок в сумке влияют на энергетику женщины. Когда в сумочке не будет ничего лишнего, тогда и в жизни ее обладательницы все встанет на свои места.

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Во-вторых, лучше убрать из сумки чужие вещи. Посторонняя вещь не должна лежать в вашей сумке больше двух часов. Иначе она будет забирать удачу.