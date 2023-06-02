Ложиться спать не позже 23:00: эксперт объяснила, что делать для красоты кожи лица

Наталья Рудова с маской для лица. Фото: Global Look Press 

Медицинский директор клиники Concern, дерматолог-косметолог и кандидат медицинских наук Елена Агафонова дала совет всем женщинам.

Эксперт бьюти-сферы поделилась тем, как правильно ухаживать за кожей лица.

Елена Агафонова рассказала, что стоит выполнять перед сном. Эти действия лучше не забывать, если хочется видеть ровный тон кожи без несовершенств и отеков.

«Необходимо отказаться от приема соленой пищи и алкоголя, принять ванну с магниевой солью, лечь спать не позже 23:00. Перед сном следует провести легкий пилинг или гоммаж, а далее – лимфодренажный массаж», – отметила специалист.

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«Затем нужно протонизировать лицо тоником с антиоксидантами, нанести сыворотку по типу кожи, завершить можно альгинатной маской или маской с пептидами», – добавила Елена Агафонова в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее были названы ароматы на лето, которые обладают омолаживающим эффектом

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