Ложиться спать не позже 23:00: эксперт объяснила, что делать для красоты кожи лица

Эксперт бьюти-сферы поделилась тем, как правильно ухаживать за кожей лица.

Елена Агафонова рассказала, что стоит выполнять перед сном. Эти действия лучше не забывать, если хочется видеть ровный тон кожи без несовершенств и отеков.

«Необходимо отказаться от приема соленой пищи и алкоголя, принять ванну с магниевой солью, лечь спать не позже 23:00. Перед сном следует провести легкий пилинг или гоммаж, а далее – лимфодренажный массаж», – отметила специалист.

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