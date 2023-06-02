Чем полить огурцы, чтобы получить урожай на 2 недели раньше — удивите соседей

Если вам уже не терпится полакомиться свеженьким огурчиком с собственной грядки, то обязательно подкормите растения составом из дрожжей, хлеба и сорной травы.

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Возьмите 500 г черствого хлеба, 300 г измельченной травы, 10 г сухих дрожжей и 10 л воды. Смешайте все ингредиенты и оставьте бродить на 3 суток. Когда время пройдет, пропустите состав через сито, разведите водой в соотношении 1:5 и внесите под каждый корень. На одно растение должно уйти около 0,5 л удобрения. Средство следует вносить сразу после полива обычной водой.

Такую подкормку необходимо проводить 2 раза за сезон: через 10 дней после посадки в грунт и в период бутонизации.

Источник: belnovosti.by