Как спасти урожай лука, если листья начали стремительно желтеть

Если вы заметили, что листья лука начали стремительно желтеть уже в июне, то немедленно предпринимайте меры. Ведь раннее увядание растения говорит о том, что ему не хватает азота. А без этого ценного элемента хорошего урожая, увы, не получить.

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Восполнить пробелы в питании можно с помощью нашатырного спирта. Для этого необходимо растворить 3 ст. ложки аптечного средства в 10 литрах отстоявшейся теплой воды. Получившимся составом нужно полить всю луковую грядку. Обработку следует проводить в вечернее время.

Источник: belnovosti.by