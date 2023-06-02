«В вашу пользу»: этим знакам астролог предсказала беззаботный июнь

Счастье. Фото: Global Look Press

Три знака станут счастливчиками месяца.

Стало известно, кому из знаков июнь готовит один из самых счастливых периодов.

Астролог Елена Мун отметила три знака, которые смогут выдохнуть в первый месяц лета.

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Во-первых, судьба будет благосклонна к Близнецам

«Творческая энергия потребует выхода, что поможет разрешить затяжные ситуации, найти нестандартные решения. Можно смело планировать визиты в официальные инстанции, деловые переговоры. Все обещает быть решено в вашу пользу», – рассказала астролог.

Во-вторых, расслабиться могут и Козероги.

«Смело озвучивайте идеи начальству, продвигайте личные интересы, отстаивайте свою позицию. Период благоприятный. Хорошее время для обучения, повышения квалификации, освоения новой специальности. Можно смело отправляться в командировки», – добавила астролог.

В-третьих, Лев увидит перемены в жизни.

«Представители знака ощутят активность, подвижность, будут легки на подъем. Многих энергия может переполнять слишком сильно и вылиться в агрессию, раздражительность <…> Если направите силы на преодоление препятствий, напористость в делах, то останетесь довольны результатами», – заключила Мун в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее астролог рассказала, как найти свое место и предназначение в жизни.

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