Тля сморщится и тут же испустит дух: спасете огород с помощью сорняка — дедовский метод

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Для этого вам потребуется раздобыть 2–3 кг. корней и листьев одуванчиков и 5 ложек жидкого мыла. Сорняк следует измельчить, залить ведром теплой воды и оставить настаиваться в течение 24 часов. Когда время пройдет, добавьте в это средство жидкое мыло. Затем пропустите состав через марлю и опрыскайте им все проблемные посадки.

Тля будет в ужасе от нового вкуса зелени, ведь для нее такой настой является ядом. Вредитель не сможет переварить это угощение, поэтому на какое-то время ваш огород будет спасен. Проводите такое опрыскивание после каждого дождя, чтобы вредная букашка не появилась опять.

Источник: abekker.ru