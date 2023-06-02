Сгубите весь урожай! Когда на самом деле можно поливать помидоры после посадки в грунт — иначе чахнут

Мало кто знает, но можно с легкостью сгубить весь урожай томатов, если поспешить с поливом. Нужно действовать по определенной технологии. Те, кто спешит, обычно жалуются на вялые всходы и чахлые ростки.

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Поливать помидоры после посадки в грунт можно не раньше, чем через 14 дней. За это время томаты дадут корень и укрепятся в почве. Только в этом случае, в засушливые дни посадки будут получать достаточное количество питательных элементов. Если же полить помидоры раньше, то они не смогут углубиться корнями — а это значит, что ростки будут слабыми, следовательно и урожай они дадут пресный, едва соберете таз.

По материалам Telegram-канал «Сад и огород»