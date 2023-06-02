Объявлен курс доллара на 5 июня: риски растут, но рубль найдет поддержку

Российский рубль переживает пока не самые лучшие времена. Доллар в пятницу, 2 июня, подорожал до 80,69 рубля, евро — до 86,83. Причем в правительстве закладывали средний курс на 2023 года не более 75 рублей за «американца», но что-то пошло не так.

При этом к понедельнику, 5 июня, ситуация может усугубиться. Аналитик из Промсвязьбанка Евгений Локтюхов заявил, что в начале недели рубль сможет удержаться в зоне 80-82 рубля.

«Рубль найдет поддержку. На его укрепление повлияют увеличение предложения валюты со стороны компаний-экспортеров («Лукойла», «Полюса», «Татнефти») перед выплатой дивидендов», — добавил эксперт.

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