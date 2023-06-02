В Wildberries приняли решение по поводу платного возврата товаров

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о планах компании по поводу платного возврата товаров. По ее словам, маркетплейс пока ничего не будет отменять, так как это позволяет якобы удерживать на плаву продавцов и покупателей.

«С одной стороны, клиент может заказывать много из-за того, что не всегда угадывает свой размер. С другой стороны, есть интересы продавцов платформы, которые страдают из-за многочисленных перевозок своего товара», — уточнила она.

При этом Wildberries часто критикуют, что они берут деньги за возврат бракованных вещей. Правоохранительные органы уже взялись за изучение этого вопроса.

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