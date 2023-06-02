В два счета! Пятна от пота и желтизна моментально исчезнут с одежды - хитрый трюк

Пятна пота на одежде могут испортить вещь. И часто так получается, что даже дорогие отбеливатели со своей задачей не справляются.

Но матерые хозяйки придумали трюк, который поможет решить проблему раз и навсегда. Просто купите в аптеке перекись водорода.

Разведите в отдельной емкости одну часть средства на три части воды. А затем нанесите на загрязненные части одежды. Пусть полежит часа три.

Затем отправьте в стиральную машинку и постирайте обычным способом. Желтизна и пятна от пота исчезнут моментально.

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