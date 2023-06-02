Как приготовить теплый салат из картофеля и редиса — сезонное блюдо, которое вы захотите повторить

Многие дачники уже собрали первый урожай редиса. Это значит, что пора пробовать новые рецепты с этим полезным и вкусным овощем. Например, можно приготовить теплый салат с острым корнеплодом и картофелем.

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Для этого блюда вам потребуется: 600 г картошки, 500 г редиса, небольшой пучок зеленого лука, 150 г греческого йогурта, 30 г жареных тыквенных семечек, 4 ст. л. оливкового масла и 2 ч. л. семян черной горчицы.

Отварите картошку до состояния полуготовности, выньте ее из воды, обсушите и разрежьте на 4 части. После этого сложите картофель в форму для запекания и уберите в сторону.

Далее разрежьте пополам каждую редиску и поместите эту нарезку в огнеупорную посудину. Следом смешайте в стакане масло с семенами горчицы и полейте этим соусом овощи.

Затем поместите обе формы в разогретую до 200 градусов духовку. И запекайте картофель в течение 35 минут, а редис держите в печи на 10 минут меньше.

Когда овощи будут готовы, их нужно будет переложить в общий салатник, посыпать измельченным луком с жареными семечками, затем полить греческим йогуртом и можно подавать к столу.

Источник: ogorod.video