Сначала смеялись над турецкой прачкой, а теперь все так делают: нашатырь + перекись и белье белоснежное

Если раньше над турецкими прачками могли посмеяться, то теперь их метод стирки белья пользуется большой популярностью среди самых обычных домохозяек. Интересно? Запоминайте — берем два копеечных аптечных средства, замачиваем вещи в тазу и белье будет свежайшим, белоснежным, как после использования дорогого кондиционера.

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В 2 литрах теплой воды разбавляем 2 ст. л. перекиси водорода и 1 ст. л. нашатырного спирта. Добавляем 1 ст. л. стирального порошка. Оставляем белье в растворе на ночь, накрыв таз пищевой пленкой или пакетом. Утром белье отжимаем и прокручиваем в стиральной машинке на привычном режиме.

По материалам Дзен-канала «Живи легко»