Объявлен курс доллара на 2 июня: «американец» в конвульсиях — слабонервные, присядьте

Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 2 июня. Евро стремительно поднимается в цене — валюту можно купить за 86,57 рубля, он подорожал на 8 копеек.

А вот у доллара пока понижение на скромные 3 копейки. Официальный курс «американца» по данным ЦБ РФ пока держится на уровне 80,96 рубля. Как и предвещали в мае финансовые аналитики.

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При этом часть экспертов считает, что уже осенью доллар испытает серьезный кризис. Об этом высказался в частности экономист Василий Колташов.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, эксперт пояснил, что уже в ближайшее время наступит новая реальность, согласно которой на мировой арене более весомую роль будут играть страны БРИКС.

Это приведет к появлению новой системы финансовых отношений. То есть доллар будут забивать кирпичом.

По материалам ТАСС