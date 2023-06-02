Спасите листья капусты от гусениц и слизней: чудо-настойка решит все проблемы

На листьях капусты часто заводятся вредители, которые могут погубить будущий урожай. Но есть способы борьбы с гусеницами и слизнями, даже без вредной химии.

Опытные дачники готовят чесночную настойку. Делается быстро: возьмите килограмм чесночных перьев или десять головок чеснока, добавьте луковую шелуху.

Залейте все кипятком и настаивайте сутки. Полученным раствором опрыскайте листья капусты в утреннее или вечернее время, в сухую погоду.

Вредители оставят ваш участок, если процедуру делать раз в неделю.

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