Выпустят цветы! Полейте этим чудо-средством помидоры — урожай попрет как сумасшедший

Урожай на дачном участке надо обязательно подкармливать. Если растение напитается полезными веществами, то плодов у вас будет — на зависть соседям.

Помидоры, например, лучше всего поливать удобрением «Акварин» с формулой 13-40-13+МЭ. Так советует известный садовод Виктор Шадрин.

«На 10 литров воды будет достаточно двух чайных ложек. Полейте помидоры смесью не менее трех раз. Растение выпустит цветы уже через 10 дней, а урожай попрет как на дрожжах», — заявил он.

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