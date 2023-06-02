Дачников оштрафуют за продажу урожая - новый указ

С 2023 года российских дачников будут штрафовать за продажу собственного урожая. Отныне заниматься подобным бизнесом можно только в специально отведенных местах.

Для этого нужно будет предоставить справки, что размер вашего участка не превышает 50 соток. А урожай вы выращивали без участия наемных рабочих.

«Такую справку о соблюдении условий нужно предоставлять в местную администрацию или председателю СНТ», - заявил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Иначе садоводу будет грозить штраф за нелегальную торговлю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».