Хитрые дачники не выкидывают чайные пакетики, а закапывают в грядки: гениально поступают и вот почему

Садово-огородный сезон стартовал, дачники делают все, чтобы вырастить богатый и вкусный урожай. В ход идут удобрения и подкормки, защитные средства и маленькие хитрости, которые позволяют добиться ошеломительных результатов.
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Так, вскрылось, что некоторые дачники не выкидывают заваренные чайные пакетики. Они их закапывают в грядки. К примеру, если зарыть их на клумбе с розами, что приведет к интенсивности цветения и пышности кустов.
А если бросить чайные пакетики в лунки при посадке лука, то они сработают как удобрение и защита от вредителей. Урожайность в конце сезона порадует.
По материалам сайта Belnovosti