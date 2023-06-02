Огурцы в июне подкормите этим удобрением — результат ошеломительный: ароматные, хрустящие уплетать за обе щеки будут все!

Выращивать огурцы и ограничиваться одним лишь поливом — этого уже недостаточно, и опытные садоводы сей факт зарубили себе на носу. Потому что никому не хочется иметь пустоцвет или мелочь. Каждый дачник старается сдобрить грунт, чтобы урожай был побогаче. Раскрыт секрет, как они это делают.

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Дважды за сезон хитрые огородники берут подкормку с кальцием. Поскольку дефицит этого микроэлемента влечет за собой желтизну листвы, измельчание плодов, медленный рост. В июне, когда растения набирают силу, идеально подходит для первой подкормки кальциевая селитра. Всего 2 грамма на 1 литр воды, полили — и активный рост и развитие плодов обеспечены. Сами огурчики вырастут ароматными хрустящими, свеженькие овощи уплетать за обе щеки будет вся семья.

По материалам сайта Belnovosti