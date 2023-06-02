Гусеницы и слизни отстанут от капусты навсегда: народное средство от вредителей творит чудеса

Если на огороде появились капустницы, дачник настораживается – скоро нужно осматривать капустную рассаду пристальнее, ведь гусеницы этой бабочки просто обожают ее вкусную и сочную листву. Прожорливые насекомые могут нанести непоправимый вред культуре, урожая осенью на грядках не обнаружится.

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В народе давно научились бороться с этой гадостью, а также со слизнями, которые не прочь полакомиться капустой. Защищают посадки средством на основе чеснока и луковой шелухи.

Нужно 1 кг чесночных перьев или 10 обычных головок, а также 2-3 кг луковой шелухи. Чеснок лучше как следует размять, чтобы дал сок, все смешать и залить горячей водой в объеме 10 литров. Дать настояться одни сутки, свежеприготовленным раствором сразу опрыскать капусту. Повторить через 7-10 дней, иначе вредители вернутся.

По материалам сайта Belnovosti