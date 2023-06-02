Цены нагло поползли вверх: в июне овощи, сахар, крупа и другие продукты безбожно подорожают - проценты бешеные

Наступившее лето может принести с собой ускорение инфляции, об этом предупредил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов. По мнению специалиста, в третьем квартале люди уже ощутят превышение 4%. А это значит, что цены в магазинах неминуемо и безбожно поползут вверх.

Уже известно, какие продукты и на сколько подорожают в супермаркетах. Как сообщает News.ru, это овощи: морковь, картофель, свекла, капуста. И нагло дорожать они будут все лето, вплоть до конца садово-огородного сезона. Цены вырастут, говорит гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов, на 15-20%.

«До начала сбора урожая в центральных регионах России цены будут оставаться высокими, а начиная с августа начнут падать», — объяснил Плугов.

Крупа тоже станет дороже - это овсяная, пшеничная, пшено и рис. Их цена подрастет на 5-7%. А вот цена на сахар начнет кусаться, уже в конце мая она выросла на 1,5%, за весь месяц на 4%, а за лето прогнозируется повышение на 10%.

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Кроме того, из-за сложностей с логистикой и падения отечественной валюты летом подорожают импортные товары, а также чай, кофе, какао, ряд вин, отдельные виды овощей и фруктов. Как прогнозирует доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева, повышение составит 3-5%.