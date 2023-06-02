Колорадский жук в страхе сбежит и личинок заберет: убойное средство не оставит шанса обжоре-вредителю

Нашествие колорадского жука трудно предсказать, он появляется внезапно, но не заметить его невозможно – он очень быстро откладывает яйца, из которых вскоре вылупляются очень прожорливые личинки. Они способны уничтожить картофельное поле за раз, и дачник просто останется без урожая.

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Если вдруг обжора-вредитель завелся на растении, нужно срочно и незамедлительно его уничтожать. Известно, что это насекомое боится уксуса. Чтобы приготовить действенный раствор для борьбы с врагом, возьмите 100 мл уксуса, 200 гр сухой горчицы, растворить все это в 10 литрах воды. Растворите в воде и опрыскивайте в сухую погоду без дождей на кусты. 10 литров хватает на одну сотку, и колорадский непрошеный гость будет повержен.

По материалам сайта Belnovosti