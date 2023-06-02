«Придется не сладко»: астролог Савельева рассказала, на кого ретроградный Сатурн негативно повлияет в июне

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Сатурн кармическая планета и в период ретроградности этот Сатурн приходит с проверкой. Если вы постоянно попадали в одни и те же ситуация и все никак не поймете за что оно вам или не измените подход. То в ретроградной, данные ситуации усилятся до предела, и будут последствия при которых вы точно усвоите урок.

Это касается дисциплины, контроля и финансов. Сатурн не любит тех, кто сидит и ждет когда все в жизни устроится само собой. Таких ленивых котиков, ретросатурн начнет выключать. Например, хочу похудеть, но ничего не хочу для этого делать и Сатурн поможет, а поможет он какой-то болезнью, или переломом, чтоб человек уже обосновано не занимался собой.

Могут обостриться хронические болезни, если на них забивали. Сатурн любит активных людей, с определенными целями и таким в ретросатурн будет бонус. А тем кто постоянно жалуется и не эффективно распределяет свое время придется не сладко.

В этот период хорошо планировать что то в долгосрок. И период ретросатурна все замедляет, это для того, чтоб подумать, а вы живёте так как вы хотите, делаете то что вы хотите и подсвечивает именно важные моменты в жизни, а все что не ваше или не то, он опускает на задний план», – поделилась астролог.