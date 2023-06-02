Подкормите клубнику этим чудо-эликсиром, как только начнет плодоносить: ягод будет еще больше!

Клубника среди садовых ягод – одна из самых прихотливых. Ей нужен особый уход в виде подкормки на всех этапах роста, начиная с ранней весны, и тогда богатый урожай больших и сладких плодов будет гарантирован. Но не все дачники знают, что удобрять ягоду нужно и в период плодоношения. Оказывается, после этого вкуснятины станет значительно больше!

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Как только начнут появляться первые ягодки, дайте клубнике калий, поскольку в это время он особенно необходим. Потребуется 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды, на 1 кв.м расходуется ведро. И ждите, что урожай попрет как на дрожжах.

По материалам сайта kp.ru