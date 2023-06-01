Как избавиться от вонючих клопов на малине — бесплатное средство

Наверняка всем любителям малины знакома такая ситуация, когда красивая крупная ягодка оказывается совершенно непригодной в пищу из-за неприятного запаха. Если вы не догадываетесь, в чем причина, то знайте: в этом виноват клоп-вонючка, который любит селиться и оставлять потомство на малиновых кустах.

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Чтобы избавиться от вредного насекомого, нужно обработать малинник специальными химикатами, которые продаются в магазинах. А можно сделать средство в домашних условиях и прогнать вонючку, не потратив ни одного рубля.

Если вам больше нравится второй вариант, то найдите несколько минут и приготовьте настой из луковой шелухи. Все просто: нужно залить овощные отходы водой, накрыть емкость крышкой и дать средству постоять 5 дней. Когда время пройдет, процедите состав, разбавьте его водой в соотношении 1 к 4 и опрыскайте этим раствором весь малинник.

Подобную обработку нужно проводить 6–10 раз за сезон. Делайте это регулярно, иначе вредитель может вернуться.

Источник: издание belnovosti.by