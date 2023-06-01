Счастливчик месяца сорвет куш: этот знак зодиака ждет денежный прорыв в июне

«Июнь — отличное время у Весов для встреч, знакомств, переговоров, собеседований и заключения новых контрактов. Ваша жизнь наполнится гармонией и дружбой. 21 июня, в день летнего солнцестояния, наступит сезон Раков. Этот транзит принесет просто невероятный успех по всем карьерным вопросам», — заявили астрологи.

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Они подчеркнули, что представители этого знака зодиака не должны боятся проявлять себя на работе. Руководство точно оценит ваши старания. Более того, карьера стремительно пойдет вверх. Эксперты советуют не игнорировать свою интуицию и двигаться к своей цели, пишет StyleCaster.