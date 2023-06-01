Избегайте посещения парикмахерской в эти числа июня — лунный календарь

Луна имеет влияние практически на все живое на нашей планете. Поэтому даже посещение салона красоты нужно планировать с оглядкой на фазы этого загадочного небесного тела.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, в июне 2023 года стоит избегать любых серьезных изменений прически 4, 11, 16 и 18-го числа.

В остальные дни этого месяца можно посещать парикмахерскую спокойно. Большая часть из них абсолютно нейтральна. А некоторые, наоборот, являются крайне благоприятными.

Источник: восход65.рф