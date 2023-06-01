Отмените все огородные дела в этот день, иначе навредите посадкам — лунный календарь

Огород требует регулярного ухода. Поэтому дачники стараются проводить на своем участке каждую свободную минуту.

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Однако на этой неделе придется немного притормозить. Так как в предстоящее воскресенье, 4 июня, будет полнолуние. А это значит, что все огородные и садовые работы в этот день находятся под запретом.

Но не спешите огорчаться: для неотложных дел у вас будет суббота. А в воскресенье позвольте себе передышку, ведь дачу придумали не только для выращивания овощей, но и для отдыха.

Источник: oka.fm