Выплатят по 15 000 рублей на каждого ребенка: семьям с детьми готовят приятный сюрприз

«Предусмотренная законопроектом небольшая выплата к Международному дню защиты детей позволит взрослым подарить детям еще один повод для радости и улыбки, а также станет еще одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и законных интересов детей», — приводит «Известия» выдержку из пояснительной записки будущего документа.

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Также заместитель председателя фракции Ярослав Нилов пояснил, что государство в сложившейся ситуации обязано предпринимать любые шаги по поддержке семей с детьми. А первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, не только поддержал инициативу, но и предложил приравнять сумму к прожиточному минимуму, который на данный момент составляет 14,7 тыс. рублей.

К слову, эту сумму планируется выплачивать на каждого ребенка в семье раз в год, 1 июня (Всемирный день защиты детей).