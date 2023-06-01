Откажитесь от полива моркови в эти дни, иначе она вырастет мелкая и кривая

Морковь не является каким-то особенным овощем. Она, конечно же, как и все остальные культуры, нуждается в дополнительной влаге. Но все-таки есть в жизни этого растения период, когда с подачей воды лучше повременить.

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Полив следует прекратить в тот момент, когда из под земли покажутся первые листочки. Отсчитайте с этого дня ровно 15 суток и только по истечении этого времени возвращайтесь к обычному режиму подачи дополнительной влаги.

Это правило можно нарушить только в случае очень засушливой погоды. Если дождя долго не было, то грядки можно немного увлажнить. Но действуйте аккуратно, так как моркови все-таки нужен этот стрессовый период. Ведь именно он заставляет овощ расти в глубину.

Источник: издание belnovosti.by