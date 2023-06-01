Бросьте несколько пакетиков чая в унитаз — через 30 минут случится невероятное

Мало кто любит мыть унитаз. И в этом нет ничего удивительного. Ведь на свете есть куча более приятных занятий, чем оттирать мочевой камень и прочие отложения с поверхности сантехники.

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Если вам тоже не по душе это нудное дело. То попробуйте воспользоваться советом бывалых хозяек, которые утверждают, что проблему можно решить без особых усилий.

По их заявлениям, для этого нужно всего лишь бросить три пакетика чая в чашу сантехники и оставить их там на 30 минут. Когда время пройдет, заварку нужно будет извлечь и почистить стенки унитаза с помощью ершика.

Вы будете удивлены: от загрязнений не останется никаких следов.

Источник: wday.ru