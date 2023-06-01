В три раза дешевле! Эксперт раскрыла, почему отдых в Турции подорожал для россиян, а немцы покупают билеты за копейки

В соцсетях граждане обсуждают, что путевка на турецкие курорты обходится им намного дороже, чем европейцам, например, жителям Германии или Польши.

Асатурян призналась, что главная причина подорожавшего отдыха — это увеличение стоимости авиаперелета.

Поэтому пятизвездочный отель Granada Luxury на семь ночей в июне для гражданину России обойдется на двоих в 100 тысяч рублей, а авиабилеты из Москвы туда-обратно выйдут еще в 60 тысяч. А вот граждане Германии за этот отель отдадут 1970 евро (около 170 тысяч рублей), а вот билеты им будут стоить всего 20-25 тысяч рублей.

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«Из этого следует, что проживание в отеле для граждан Германии стоит в полтора раза дороже, в то время как авиаперевозка дешевле почти в три раза. О том, что авиаперелеты сильно подорожали для нас, мы говорим уже второй сезон», — призналась эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».

Она предложила выбирать направление с более дешевыми перелетами. Это Египет и Мальдивы. Также остаются популярны Эмираты среди туристов.