В три раза дешевле! Эксперт раскрыла, почему отдых в Турции подорожал для россиян, а немцы покупают билеты за копейки

Россияне каждое лето ездят отдыхать на море. Многие давно полюбили Турцию, где особенно комфортно отдыхать с детьми. Но в последнее время цены на путевки стали кусаться. Автор блога для турагентов «Ок, бронируйте» и директор 2trip Рика Асатурян рассказала, почему для россиян подорожал отдых в Турции.
В соцсетях граждане обсуждают, что путевка на турецкие курорты обходится им намного дороже, чем европейцам, например, жителям Германии или Польши.
Асатурян призналась, что главная причина подорожавшего отдыха — это увеличение стоимости авиаперелета.
Поэтому пятизвездочный отель Granada Luxury на семь ночей в июне для гражданину России обойдется на двоих в 100 тысяч рублей, а авиабилеты из Москвы туда-обратно выйдут еще в 60 тысяч. А вот граждане Германии за этот отель отдадут 1970 евро (около 170 тысяч рублей), а вот билеты им будут стоить всего 20-25 тысяч рублей.
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«Из этого следует, что проживание в отеле для граждан Германии стоит в полтора раза дороже, в то время как авиаперевозка дешевле почти в три раза. О том, что авиаперелеты сильно подорожали для нас, мы говорим уже второй сезон», — призналась эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».
Она предложила выбирать направление с более дешевыми перелетами. Это Египет и Мальдивы. Также остаются популярны Эмираты среди туристов.