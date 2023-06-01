Как прогнать муравьев с насиженного места: убегут и не вернутся — трюк со спичечным коробком

Если вы нашли в своем саду муравейник, то не спешите поливать его ядовитыми химикатами. Во-первых, это нанесет вред почве. А во-вторых, есть более щадящие методы борьбы с нежелательными насекомыми.

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Бывалые дачники предпочитают использовать для этих целей смесь из дрожжей и сахара. Для ее приготовления нужно взять: одну чайную ложку сухих дрожжей, одну столовую ложку сахарного песка и немного теплой воды.

Соедините все ингредиенты в глубокой миске. А затем разложите получившуюся кашицу по нескольким упаковкам из под спичек. После этого расставьте приоткрытые коробки рядом с муравейником и забудьте о них на какое-то время: дальше насекомые справятся сами. Вредители принесут угощение в муравейник, где оно забродит и испортит все их запасы.

Вернувшись на место через несколько дней, вы увидите, что многочисленные жильцы покинули свои владения.

Источник: издание belnovosti.by